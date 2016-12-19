أحمد عبد الهادى  رئيسا للإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية

المسائية العربية

أعلن الإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية عن نتائج قرارات إجتماع القاهرة الذى عقد مؤخرا والتى جاء فى مقدمتها إختيار الدكتور أحمد عبد الهادى رئيسا للإتحاد حتى أول إنعقاد للجميعة العمومية للإتحاد فى يناير 2020

وكان الإتحاد الدولى قد عقد إجتماعه بالقاهرة فى حضور اللجنة الرئاسية التى تم تشكيلها مؤقتا لإدارة أعماله . وقد إستهدف الإجتماع مناقشة عدد من الملفات الإستراتيجية والهامة المتعلقة بتحركاته خلال المرحلة القادمة

وطالب قيادات اللجنة بسرعة إنهاء تدشين الإتحاد فى مرحلته الجديدة وفتح باب العضوية على المستوى المصرى والعربى والدولى وقامت بتكليف الدكتور أحمد عبد الهادى ببحث الصياغة النهائية لشروط العضوية ومعايير القبول بها وتشكيل اللجان الرئاسية للإتحاد .

وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية أن أحد أهم أسباب إختيار عبد الهادى رئيسا للإتحاد أنه أحد أهم وأبرز رواد الصحافة الإلكترونية فى العالم وأحد الذين أرسوا دعائمها منذ سنوات طويلة قبل أن يعرف العالم بأثره هذا النوع من الصحافة وكان له تاريخ طويل فى دعمها فى مصر والعالم عبر عشرات المؤتمرات والندوات وورش العمل التى ناقشت مستقبلها فى وقت كان العالم يعيش حالة من الجهل والتخلف فى هذا المجال . وهو مؤسس الإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية عام 2000 وأحد الذين أسسوا وحدة الصحافة الإلكترونية بنقابة الصحفيين المصريين وترأسها فى بدايات عام 2002 لتعتبر بذلك أول كيان رسمى للصحافة الإلكترونية داخل نقابة مهنية فى العالم .

وخلال الإجتماع الذى عقد بالقاهرة أعلن الدكتور أحمد عبد الهادى عن إنهاء معايير شروط العضوية والصياغة النهائية للائحة الداخلية للإتحاد خلال هذا الأسبوع ووضع أسس ومعايير إجراء إنتخابات الإتحاد على المستوى الدولى مشيرا إلى أن إختياره رئيسا للإتحاد الدولى للصحافة الإلكترنية فى دورة عمل جديدة يأتى إستكمالا لشوطا قطعه الإتحاد فى سنوات سابقة حيث تم الإعلان عن تأسيس الإتحاد فى الخامس من فبراير عام 2005م خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب السابع والثلاثون وبعد تحركات إستمرت عدة سنوات وخلال ندوة تم تنظيمها من داخل المعرض تناقش مستقبل الصحافة الورقية فى ظل تنامى دور الصحافة الإلكترونية ووسط حشد إعلامى من رموز النشر الإلكترونى والورقى كان فى مقدمتهم الدكتور عاطف الحطيبى أستاذ الصحافة الإلكترونية بالجامعة الأمريكية واللواء محمود أبوالبشير والكاتب الصحفى سليمان الحكم وحضور جماهيرى غفير مشيرا إلى أن الإتحاد تم إعلان قيامه وقتها ككيان إفتراضى على الإنترنت لايخضع لسلطة أى من حكومات العالم ليبدأ الإتحاد بعدها عمله ويحدث ضجة عالمية وقتها . وإنضم لعضويته أكثر من 300 ألف عضو ونجح الإتحاد فى تأسيس مقار له فى دول مثل فلسطين والعراق والمغرب والمانيا ونيويورك .. والكويت .. وغيرها من دول العالم آنذاك .

الجدير بالذكر أنه قد تم تسجيل فكرة الإتحاد على المستوى المصرى الرسمى لتظل الفكرة محفوظة لمؤسسيها خاصة وأن الإتحاد الدولى بدأ عمله فى البدايات قبل أن ينتبه العالم بأثره للصحافة الإلكترونية .