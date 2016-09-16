أخبار الصويرة: المباني العثيقة الآيلة للسقوط بالصويرة تهدد الارواح

الصويرة : المسائية العربية

تحتضن مدينة الصويرة عشرات البنايات الآيلة للسقوط الموزعة، أساسا ، بين مجموعة من الاحياء السكنية نذكر منها : حي الخضارة وحي الحدادة (انظر الصور ) وصانديو ودرب الخربة ودرب مردوخ ودرب اهل اكادير ،ودرب اكسكيس، ودرب عبو الكزار… فهده الاحياء ذات مرجعية تاريخية تجعلها تدخل في إطار «الأحياء العتيقة» التي شهدت وما زالت تشهد على مختلف المراحل التي مر منها المعمار الصويري،

غير أنها ، للأسف ، أضحت تشكل تهديدا لحياة قاطنيها، او للراجلين نتيجة لتقادمها وعدم صمودها في وجه تقلبات السنين. فانعدام الصيانة، والإهمال من طرف المسؤولين، وعوامل الطبيعة التي تغلب عليها الرياح والرطوبة ، إلى جانب تقادم المنازل، يهدد باستمرار بانهيارها.

فهل تتحرك الجهات المسؤولة من اجل وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات ومعالجة ظاهرة انهيار المباني العتيقة ونحن على ابواب فصل الشتاء