أخبار عاجلة
14359115_1182705968441763_9146223139345133842_n

أخبار الصويرة: المباني العثيقة الآيلة للسقوط بالصويرة تهدد الارواح

الصويرة : المسائية العربية14317417_1182680848444275_3287260652179392211_n

تحتضن مدينة الصويرة عشرات البنايات الآيلة للسقوط الموزعة، أساسا ، بين مجموعة من الاحياء السكنية نذكر منها : حي الخضارة وحي الحدادة (انظر الصور ) وصانديو ودرب الخربة ودرب مردوخ ودرب اهل اكادير ،ودرب اكسكيس، ودرب عبو الكزار… فهده الاحياء ذات مرجعية تاريخية تجعلها تدخل في إطار «الأحياء العتيقة» التي شهدت وما زالت تشهد على مختلف المراحل التي مر منها المعمار الصويري،

14370009_1182705028441857_54690830428326414_n

غير أنها ، للأسف ، أضحت تشكل تهديدا لحياة قاطنيها، او للراجلين نتيجة لتقادمها وعدم صمودها في وجه تقلبات السنين. فانعدام الصيانة، والإهمال من طرف المسؤولين، وعوامل الطبيعة التي تغلب عليها الرياح والرطوبة ، إلى جانب تقادم المنازل، يهدد باستمرار بانهيارها.

14359115_1182705968441763_9146223139345133842_n

فهل تتحرك الجهات المسؤولة من اجل وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات ومعالجة ظاهرة انهيار المباني العتيقة ونحن على ابواب فصل الشتاء

 

الصويرة حفيظ صادق

المسائية العربية: جميع الحقوق محفوظة