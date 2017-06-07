وليد أزارو يشعل المنافسة بين الأهلي والزمالك

وأكدت تقارير إعلامية مصرية، أنه وفقا لمصدر مطلع بنادي الزمالك، حول مجلس الإدارة المصري الملف الخاص باللاعب المغربى أزارو إلى البرتغالى إيناسيو، مدرب الفريق، والذى سيصل القاهرة خلال ساعات، عقب انتهاء عطلته، لتحديد إمكانية ضم اللاعب من عدمه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فرص نادي الزمالك فى إتمام صفقة أزارو تبقى ضئيلة للغاية، فى ظل توصل النادى الأهلى لاتفاقات مبدئية مع اللاعب وناديه المغربى.

حيث توصل مسؤولو الأهلى، تضيف التقارير ذاتها، إلى اتفاق مع مسؤولي الفريق الجديدي، يقضي بشراء اللاعب مقابل مليون و300 ألف دولار، وسيحصل اللاعب على مليون و350 ألف دولار، فى العقد الذى من المقرر أن يمتد لمدة أربعة سنوات، مقسمة على الشكل التالي، 300 ألف دولار فى الموسم الأول ومثلهم فى الموسم الثانى و350 ألف دولار فى الموسم الثالث و400 ألف دولار فى الموسم الرابع.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة بعد مشاركته مع منتخب المغرب فى مواجهة الكاميرون ،والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى ياوندى، لإتمام التعاقد بشكل رسمى والخضوع للكشف الطبي.