أزيد من 325 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو2017

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الممدرسين من المترشحين والمترشحات لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2017، بلغ 325 ألف و191 مترشحة ومترشحا، من بينهم 51 بالمائة ذكور و49 في المائة إناث. وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أن عدد المترشحين لاجتياز هذا الامتحان الوافدين من التعليم العمومي بلغ 295 ألف و145 مترشحة ومترشح وهو ما يمثل نسبة 91 في المائة من مجموع المترشحين الممدرسين، في حين بلغ عدد المترشحين الوافدين من التعليم الخصوصي 30 ألف و046 مترشحة ومترشحا بما يمثل نسبة 9 في المائة من ترشيحات الممدرسين. وحسب البلاغ، سيجتاز امتحانات هذه الدورة، ولأول مرة، مترشحو المسالك الدولية للبكالوريا المغربية – خيار إنجليزية الذين يبلغ عددهم 72 مترشحا ومترشحة، في حين ارتفع عدد مترشحي الفوج الثاني للمسالك الدولية – خيار فرنسية إلى 8058 مترشحا ومترشحة في هذه الدورة، مبرزا أنه من أهم مستجدات هذه الدورة على مستوى الترشيحات، اجتياز أول فوج للمترشحين الوافدين من المسالك المهنية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا، ويبلغ عددهم 143 موزعين على أربعة تخصصات. وأضاف المصدر ذاته أن عدد المترشحين الأحرار في هذه الدورة بلغ 89 ألف و425 مترشحا ومترشحة. وسجل البلاغ أنه لضمان مرور هذا الاستحقاق الوطني الهام في أحسن الظروف، عملت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها على تعبئة الموارد اللازمة لذلك، حيث تم إعداد 20730 قاعة للامتحان موزعة على 1431 مركزا للامتحان لاستقبال المترشحين والمترشحات، كما ستتم تعبئة 41460 مكلفا بالحراسة لضمان أن يتم اجتياز الاختبارات في ظروف تضمن تكافؤ الفرص للجميع، وسيتولى 40000 أستاذة وأستاذ مهمة تصحيح حوالي 3.6 مليون ورقة. وأشار إلى أنه لتتبع ومراقبة سير العمليات المرتبطة بهذا الامتحان، تم تعيين 1431 ملاحظا على مستوى مراكز الامتحان وحوالي 164 مراقبا جهويا و82 مراقبا وطنيا لإجراء الاختبارات، و82 مراقبا وطنيا لعملية التصحيح بمراكز التصحيح. وأضاف البلاغ أن المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه أشرف على إعداد 258 موضوعا خاصا بهذه الدورة من طرف 33 لجنة وطنية متخصصة، ضمت في عضويتها 222 عضوا في مختلف المواد والتخصصات حيث استغرقت مدة إعداد المواضيع وعناصر الإجابة حوالي 5 أشهر من العمل المسترسل. وذكر بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ستجرى أيام 6 و7 و8 يونيو 2017 بالنسبة لجميع الشعب، وستمتد إلى صبيحة يوم 9 يونيو 2017 بالنسبة لمسلك تدبير ضيعة فلاحية شعبة الفلاحة. كما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان أيام 11 و12 و13 وصبيحة يوم 14 يوليوز2017 بالنسبة لمسلك تدبير ضيعة فلاحية شعبة الفلاحة.