أزيد من 42 ألف مترشح ومترشحة لامتحان الباكالوريا في جهة مراكش اسفي وحدها.

المسائية العربية

بلغ عدد التلاميذ والتلميذات المرشحين لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكالوريا دورة يونيو 2017 ، بجهة مراكش أسفي، 42 ألفا و253، موزعين ما بين 18 ألف و778 من الإناث، بنسبة 44.44 في المائة و23 ألفا و475 من الذكور بنسبة 55.56 في المائة.

وبالنسبة للتعليم االعمومي وحده، فقد بلغ عدد المرشحين 32 ألفا و262 مترشحة ومترشحا، بما يمثل 76.35 في المائة من مجموع المترشحين. في حين بلغ عدد المترشحين في التعليم الخصوصي 2464 تلميذا وتلميذة بنسبة 5.83 في المائة، فيما يشكل المترشحون الأحرار نسبة 17.81 في المائة (7527 تلميذا وتلميذة).