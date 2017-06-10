أطراف جثة آدمية مقطّعة تستنفر عناصر الأمن بمراكش

المسائية العربية أفادت مصادر مطلعة أنه تم العثور قبل قليل من زوال يومه السبت 10 يونيو الجاري على أطرف جثة آدمية بحي جليز بمراكش.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الأطراف المقطعة تم العثور عليها بزنقة أبن عائشة بحي جليز بمراكش في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر عن اكتشاف أطراف أخرى بالقرب من المحكمة التجارية.

الواقعة استنفرت عناصر الأمن والشرطة العلمية والتقنية التي انتقلت إلى عين المكان حيث يجري لم أطرف الجثة لنقلها إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة في الوقت الذي باشرت فيها عناصر الأمن تحقيقاتها لفك لغز الأطراف البشرية.