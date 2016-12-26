أطر وموظفو جماعة مراكش يقودون حركة تصحيحة وسط جمعيتهم الاجتماعية

بعد أخذ ورد، وبعد تجاذبات عديدة، وصلت حد التهديد والوعيد، انعقد جمع عام استثنائي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بحضور ممثل السلطة المحلية ومفوض قضائي، تابعا السير العام لهذا الجمع ودونّا مجمل مراحله وقراراته، حيث تم تسجيل انسحاب نائب الرئيس المستقيل، ليستمر الجمع تحت إشراف الكاتب العام للجمعية وتتشكل لجنة تحضيرية منبثقة عن الجمع العام للسهر والإشراف على صياغة مقترحات وتعديلات للقانون الأساسي للجمعية.