أطفال الشوارع يموتون في صمت لا عين درفت دمعا، ولا لسان استنكر ، ولا ضمير حي تحرك …

المسائية العربية

بقلم : محمد السعيد مازغ

بالقرب من جامع خربوش على مقربة من سوق القصابين والسمارين و مقهى فرنسا في قلب ساحة جامع الفنا المراكشية، شهد الناس جثة هامدة ممددة على الارض، وبمجرد ما اقتربوا منها تعرفوا على صاحبها، فهو شاب مشرد عرف بتقليده لابطال الكاراتيه، وبعشقه للحركات الرياضية وإعجابه الكبير بالممثل السينمائي فاندام، وكان كلما حط بمكان أو مر بالقرب من مقهى بساحة جامع الفنا واحياء جيليز إلا وتعمد تمتيع الحاضرين بحركاته وصيحاته المستمدة من عالم رياضة فنون الحرب، فاشتهر باسم فاندام .

وفاة هذا الشاب لم تكن حدثا استثنائيا، فموجة البرد بمراكش اعتادت على ان تقطف في كل سنة ارواح البؤساء والمشردين ممن لا مأوى لهم ولا ملجأ، بلغ عددهم حسب علمي ثمانية، وقد يكون العدد أكثر من ذلك على اعتبار شح المعلومة والحصار المضروب عليها ضدا على القانون وبنود الدستور. نعم تخطفهم الموت وأراحهم من عيشة الذل والمهانة، لفظهم المجتمع وقست عليهم ظروف الحياة ، فلا هم تمتعوا بطفولتهم، ولا هم عاشوا اسوياء كغيرهم، والغريب ان الملاجئ والخيريات إذا ما ارخيت السمع لمدرائها ومسؤوليها لاقتنعت ان الساهرين عليها لا يغمض لهم جفن حتى يوفروا كل الحاجيات الضرورية من اكل وشرب ولباس وتعليم وانشطة رياضية وتثقيفية، بل ورحلات ترفيهية، وكم اطلعت التلفزة المغربية المشاهدين في روبرتاجاتها عن جمعيات تعتني بأطفال الشوارع، و المستفيدين منها ، فتخالهم وكأنهم في جنات وعيون يسبحون، والحال ان المشردين واطفال الشوارع في الازقة والطرقات يرقدون كأسماك علب السردين، أو داخل الاصلاحيات والسجون يقبعون، والنزر القليل ، والقليل جدا من يحظى بسرير بالخيريات، او تجد لديه الرغبة في العيش داخل زنازنها التي ينطبق عليها المثل القائل :”سياسة زخرفة الواجهة والداخل يعلم الله مدى كنهه “

كلما اشتد البرد بمراكش وتسلل صقيعه عبر جبال الاطلس البيضاء المطلة على المدينة بشموخ الابطال، هرع الناس الى الملابس الدافئة من جلابيب ومعاطف وبدلات شتوية، ومددوا اجسادهم داخل البطانيات الصوفية طلبا للدفء، وعدل رواد المقاهي من وقتهم وودعوا جلساتهم الحميمية باكرا وقبل ان تتجمد اطرافهم ،علما ان مقاهي مدينة مراكش من عاداتها الا تغلق ابوابها في وجه روادها باكرا، وحتى الملاهي وعلب الليل تفقد جزءا من زبنائها خلال هذه الفترة،

ترى أحياء سكنية وكانها هجرت من سكانها، حيث الابواب موصدة، والنوافذ مغلقة،والرياح تهز الاشجار والنخيل وما علق بحبال النشير، وبذلك فهي تنوب عن عمال شركة النظافة في كنس الازقة والشوارع وإعادة خريطة توزيع الازبال بالمدينة.

وحدهم فقراء مدينتي يبحثون عن ملجإ يدفنون فيه اجسامهم العليلة، ليس امامهم سوى الكارطون او قطع من ورق البلاستيك يلفون به اجسادهم، منهم من ينام داخل ” عربة يدوية ـ كروسة ـ ومنهم من يحتمي بجدار حمام شعبي او سوق ممتاز، أو يتسلل إلى عمارة لا تتوفر على حارس فيتكور في إحدى زواياها.