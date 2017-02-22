أكاديمية التعليم بمراكش تقرر سحب رخصة ممنوحة لمجموعة الصنوبر للتعليم الخصوصي تنفيذا لقرار قضائي

من جهتها، سهرت ولاية مراكش على ان يتم تنفيذ الحكم في ظروف طبيعية، خالية من اية مظاهر للعنف والاستياء، خاصة أن المؤسسة تحتضن حوالي 400 تلميذة وتلميذ ، كلهم أصبحوا في لحظة مهددين بالتوقف عن الدراسة والبحث عن ملجإ جديد يتمون فيه مشوارهم الدراسي، كما أن الغضب سيشمل لا ريب أمهات وآباء وأولياء هؤلاء التلاميذ ، وهو خوف مشروع في ظل المصير المحهول الذي تفاجأ به الجميع. إلى جانب ذلك، الطاقم التربوي والإداري العامل بالمؤسسة والذي سينال نصيبه من هذا الاغلاق ، وسيضطر اما للبحث عن عمل آخر، أو الدخول في عطالة، وتفيد المعطيات أن مجموعة مدارس منار الصنوبر للتعليم الخصوصي تضم 37 إطارا تربويا. ومن تم كان الحرص على أن تتم الترحيل قبل متم الموسم الدراسي 2017 ـ 2016