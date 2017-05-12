أكبر تنظيم بيئي بالمغرب يعقد مؤتمره الوطني الأول بمراكش.

عقد الإئتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة AMCDD باعتباره أكبر تنظيم بيئي بالمغرب – حسب المراقبين- مؤتمره الوطني الأول، يومي 6 و 7 ماي 2017 بمراكش، بمشاركة 280 مؤتمرا يمثلون نشطاء الشبكات، والجمعيات الثمانمائة الفاعلة في المجتمع المدني البيئي لكونهم أعضاء بالإئتلاف، بمعدل 20 جمعويا يمثلون الجهات الإدارية الإثنى عشر للمملكة. ويبقى إصرار الإئتلاف – بعد انتخاب هياكله – على السعي الحتيث للمضي قدما من أجل المساهمة في بناء مجتمع مدني بيئي مغربي وازن وذو مصداقية جهويا وطنيا ودوليا، له المكانة الكافية داخل الحقل السياسي والإداري والاقتصادي

والإجتماعي، لتطوير مشاريع التنمية المحلية، الرامية لحماية الموارد والمنظومات البييئية؛ وتقوية آليات وبرامج الحوار المدني، والترافع بغاية القدرة على توحيد صوت المجتمع المدني، ليكون مؤهلا للإسهام في إغناء الترسانة القانونية، وبلورة السياسات العمومية والترابية، وتتبعها وتقييمها، من أجل تفعيل الدستور والقوانين والإستراتيجيات والمشاريع الرامية لجعل القضايا البيئية في مقدمة الاهتمامات.

رهانات عديدة تنتظر القيادة الوطنية للإئتلاف التي تتشكل من المجلس الوطني بأعضاءه التسعة والسبعون، والمكتب الوطني بأعضاءه الثلاثة والعشرون، وجميعهم منوط بهم الإنتقال إلى مستوى الفعل الناجع الذي يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة وفاء للأهداف المسطرة.