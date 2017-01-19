أمن مراكش يتمكن من صيد ثمين: ” 200 قرص مهلوس، كوكايين…

المسائية العربية شهد محيط محطة القطار بمراكش حركة غير عادية، خاصة بعد ظهور أحد الأشخاص المشتبه في ترويجهم للمخدرات، حيث كان الجميع يحرص على الوصول إلى الصيد الثمين دون إثارة للانتباه ، أو ترك الفرصة لتاجر المخدرات للافلات من الرقابة اللصيقة. وحسب معلومات وثيقة، فالمعني بالأمر ضُبطت بحوزته كمية من المخدرات ، تم حجزها ، ويتعلق الأمر بــ 200 قرص مهلوس ، وكمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) ، بلغ وزنها حوالي 25 غراماً ، ليُحال الجميع على الشرطة القضائية لاستكمال عناصر البحث والقيام بالإجراءات القانونية التي تقتضيها حالة التلبس ، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة