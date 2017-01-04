إحالة عيسى حياتو على التحقيق

المسائية الرياضية

أصدر جهاز حماية المنافسة في مصر بياناً أعلن خلاله إحالة الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للنيابة العامة لمخالفته المادة “8” من قانون حماية المنافسة في 4 فقرات . وأكد بيان جهاز حماية المنافسة أن “كاف” أساء استخدام سيطرته على أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم وأعطاها لشركة واحدة وهي “لاجاردير” الفرنسية دون طرحها علنية بين الشركات حتى عام 2028 وللمرة الثانية بعد أن باع الحقوق لنفس الشركة في الفترة بين 2008 إلى 2016. وأكد البيان أن “كاف” تجاهل عدة مرات المطالب بطرح بيع حقوق بث بطولات في مزايدة علنية مطالباً الاتحاد الإفريقي بإلغاء التعاقد مع الشركة الفرنسية بسبب آثار هذا التعاقد على المنافسة الإعلامية بين القنوات الفضائية في مصر معترفاً بحق القناة الحاصلة على حقوق البث في إذاعة لقاءات بطولة أمم إفريقيا بسبب ضيق الوقت. وأعلن البيان أن المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية قررت اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد فى كرة القدم، وأن الجهاز استرشد بالتجربة الأوروبية فى هذا الصدد لثبوت فاعليتها. ويشدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن الكاف يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد .

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