إدانة المتابعين في ملف ما بات يعرف باحداث اولاد الشيخ بقلعة السراغنة

المسائية العربية شهدت جلسة أمس الإثنين 12 يونيو المحاكمة المتابعين في ملف مابات يعرف باحداث اولاد الشيخ، مرافعات ماراطونية لهيئة دفاع المتهمين من اجل التجمهر المسلح والتحريض على ارتكاب جنح..وعرفت الجلسة التي امتدت لمدة تسع ساعات، توقفت لتناول وجبة الافطار،حضور عائلات المتهمين الى جانب محامين ينتمون لهيئات مدن بني ملال، الدارالبيضاء، مراكش، وجدة واكادير.. وتضمنت مرافعات هيئة الدفاع دفوعات اعتبرت فيها المحاكمة لاتستند على اساس قانوني لمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، مطالبين هيئة المحكمة بعدم الاخذ بعين الاعتبار ماجاء في محاضر الضابطة القضائية، والحكم ببرائتهم وعدم مؤاخذتهم من اجل المنسوب اليهم.وبعد الانتهاء من مرافعات دفاع المتهمين التي امتدت الى حدود الساعة الثانية عشرة من ليلة يوم امس، قضت هيئة المحكمة في حدود الساعة الثانية صباحا وعشر دقائق بادانة المتهمين بعقوبات حبسية نافذة تراوحت مابين ستة شهور وسنة وغرامات مالية.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، قرر متابعة تسعة متهمين في حالة اعتقال، واحدى عشر شخصا ضمنهم ثلاث نساء والنائب الثالث لرئيس الجماعة القروية الرافعية وكاتب مجلسها في حالة سراح من اجل المشاركة في تجمهر مسلح والتحريض على ارتكاب جنح كان لها مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان والمشاركة في تعطيل عبادة.