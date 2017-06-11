إيداع رئيس قيادة مرشوش بدائرة الرماني السجن المحلي بسلا من أجل تهمة الارتشاء

وأضاف المصدر ذاته، أن المتابع وجهت له تهمة “الارتشاء وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال الوظيفة”. وكانت عناصر الدرك الملكي بالرماني قد ألقت القبض، أول أمس الخميس، على المتهم الذي كان يشغل منصب رئيس قيادة مرشوش بدائرة الرماني التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات. كما شغل قبل ذلك منصب قائد بجماعة أبي القنادل بسلا.