إيقاف أجنبي متورط في الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة.
2017-06-02
المسائية العربية
تمكنت مصالح الأمن بمطار مراكش/المنارة التابعة لولاية أمن مراكش خلال عملية مراقبة مسافرين قادمين من إحدى دول أمريكا اللاتينية عبر البيضاء ، من إيقاف أجنبي من جنسية فينيزويلية بعد الاشتباه به ، حيث تم إخضاعه لفحص طبي أولي تبين معه وجود أجسام مشبوهة بأحشائه على شكل كبسولات.
بعد إحالة المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، تم إخضاعه لفحص طبي ثان بالمؤسسة الاستشفائية إبن طفيل ، حيث تأكد ابتلاعه لعدد من الكبسولات المحشوة بمادة الكوكايين المخدرة التي تم استخراجها تحت إشراف طبي ، حيث بلغ عددها 48 كبسولة من مخدر الكوكايين ، بوزن إجمالي بلغ 650 غراما ، تم حجزه لفائدة البحث.
المعني بالأمر تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتتمة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، فيما لا تزال التحريات متواصلة من أجل الكشف عن الجهة المزودة ، وكذا باقي الشركاء والمساهمين المحتملين.