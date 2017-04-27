اختفاء تحف فنية من حديقة ساحة الحرية ؟ فما السر في ذلك ؟

المسائية العربية

حذرت المسائية العربية ومجموعة من المنابر الاعلامية من التفريط في الممتلكات العامة التي تعتبر مكسبا هاما لمدينة مراكش، وأحد الحسنات التي جاد بها المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية المنظم في مدينة مراكش، ونشرت مقالات تكشف عن مدى الاهمال الذي تتعرض له الحديقة المجاورة لساحة الحرية، ومآل المنحوثات التي أهداها فنانون كبار لهذه المدينة السياحية بمناسبة كوب 22 .

ومن الخلل الفاضح:

ـ إزالة السلل الحديدية الخاصة بالأزبال من محيط الحديقة، ولم يتم تعويضها، وبذلك، أصبح كل زائر يضطر إلى رمي ما بحوزته من الاشياء المستغنى عنها في الارض،

ـ ترك الحديقة بدون حراس، حيث اكتفت بتعيين منظف، وحملته مسؤولية الحراسة ليلا ونهارا، إضافة إلى السقي والنظافة، وهو العمل المستحيل، والذي كان سببا في موت بعض النباتات، كما استغل الاطفال أكوام القنينات المضغوطة، فاتخذوا منها ملجأ للنط والقفز، وممارسة لعبة الغميضة، كما وجد فيه الكثير متنفسا للراحة والاسترخاء، في غياب المراحيض.