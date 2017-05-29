اختيار ثلاثة مرشحين لتمثيل المغرب في نهائيات مسابقة “أطروحتي في 180 ثانية” لسنة 2017

المسائية العربية تم اختيار ثلاثة مرشحين ليمثلوا المغرب في نهائيات المسابقة الفرونكفونية الدولية “أطروحتي في 180 ثانية” في نسختها لسنة 2017، والتي ستنظم في 29 شتنبر المقبل بمدينة لييج البلجيكية.

وحسب بلاغ لجامعة محمد الخامس بالرباط، فإن اختيار هؤلاء المرشحين الثلاثة جرى خلال المباراة الوطنية النهائية للمنافسة، التي نظمت الخميس الماضي في الرباط.

وقد عاد المركز الأول للباحثة بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، جيهان مولدار، عن مشروعها الذي يحمل عنوان “مركبات المواد الإيكولوجية ودورها في تصفية المياة المستعملة لصناعة النسيج”، متبوعة بالباحثة دعاء أويحيى عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن بحثها حول “استعمال النباتات العطرية والطبية في مكافحة الغشاء الحيوى البحري (بيوفيلم)”، فيما عادت الرتبة الثالثة لهاجر الهجامي، الطالبة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عن مشروع أطروحتها المعنون : “المالية العمومية والتعاون الدولي: أي مكان للدعم العمومي الموجه للتنمية في ميزانية الدولة، التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي نموذجا”.

كما أحرز أسامة الجليتي، الباحث في سلك الدكتوراة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، جائزة الجمهور نظير مشروع أطروحته التي اهتمت ببعض خصائص الضوء الحراري للطاقة الشمسية.

والجدير بالذكر، أنه تم تنظيم هذه المبادرة، بالاشتراك بين جامعة محمد الخامس بالرباط والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بهدف تقييم البحث العلمي في المغرب وحث الباحثين الشباب على نشر أعمالهم.

وتعد “أطروحتي في 180 ثانية” مسابقة دولية تعنى بالتواصل العلمي لفائدة طلبة سلك الدكتوراة باللغة الفرنسية، من خلال تمكينهم من تقديم أطروحاتهم في ثلاث دقائق وإقناع لجنة تحكيم دولية بقدراتهم على التواصل العلمي من خلال عرض أبحاثهم.