اختيار فيلم “فاضمة” لأحمد المعنوني للعرض في افتتاح المهرجان الدولي للسينما “نظرات من إفريقيا” بكندا

المسائية العربية بلاغ صحافي اختير الفيلم المغربي ” فاضمة” لمخرجه أحمد المعنوني، الفائز بجائزة أحسن إخراج في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة 2017، من أجل عرضه في حفل افتتاح المهرجان الدولي للسينما “نظرات من إفريقيا” بمونتريال، بكندا، يوم 14 أبريل المقبل. ويعد فيلم “فاضمة” شريطا شعبيا بامتياز، لأنه يجمع وجوه سينمائية من الدرجة الأولى حول بطلة الشريط الممثلة الكبيرة فضيلة بنموسى والنجم إيكو في أول دور له على الشاشة الكبرى. ويحكي الفيلم، الذي أنتجه عبد الفتاح الروم، وتدور أحداثه بين المغرب وفرنسا، قصة فاضمة (فضيلة بنموسى)، وهي امرأة مغربية نشيطة تعمل بكل جد وجهد من أجل أن تربي لوحدها ابنيها أحمد (محسن مالزي) الذي نجح في مساره المهني بفرنسا وكريم (إيكو)، الشاب المتكاسل الذي مازال يعيش على نفقة أمه. وعندما تشعر أن خطرا ما يتهدد ابنها بفرنسا الذي تعتز به، ستقرر زيارته تاركة وارها ابنها كريم الطائش. وهناك ستلتقي بحفيدتها جولي –عائشة (إيناس الروم)، مراهقة في طور البحث عن هويتها. فاضمة وجولي-عائشة، سيكتشفان أن لهما هواية مشتركة ستغير مسار حياتهما. يقول أحمد المعنوني، مخرج التحف السينمائية “أليام أليام”، و”الحال”، و”القلوب المحترقة”، بخصوص فيلم “فاضمة”: “إنه تحد كبير أن تسعى إلى تجديد العلاقة مع سينما شعبية هدفها البحث على الجمهور مع ضرورة الاستجابة لمتطلبات الجودة في الكاستينغ وفي الموضوع. لقد سعيت، رفقة المنتج والسيناريست المساعد عبد الفتاح الروم، إلى إنجاز عمل كوميدي عائلي يعالج موضوعا عميقا بلمسة فكاهية متجدرة في الثقافة المغربية”. للإشارة فإن الفيلم “فاضمة” من المتوقع أن يعرض في القاعات الوطنية أواخر أبريل المقبل