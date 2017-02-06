ارباب النقل السياحي بمراكش يحتجون على المجلس الجماعي بمراكش “شاهد الفيديو “

نظمت النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وقفة احتجاجية واعتصاما مفتوحا أمام مقر البلدية بشارع محمد السادس بمراكش يومه الاثنين 6 فبراير 2017 ، وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع انعقاد دورة فبراير.

وفي بيان توصلت المسائية العربية بنسخة منه، أشارت النقابة المذكورة إلى أنه رغم المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد والي جهة مراكش اسفي والسلطات المحلية وولاية امن مراكش يبقى التعنث سيد الموقف من طرف المجلس الجماعي بمراكش والذي اجهز على حقوق ومطالب قطاع النقل السياحي بمراكش