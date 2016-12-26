مراكش: استعدادات امنية مكثفة للاحتفال براس السنة الميلادية 2017

المسائية العربية

تعزيزات امنية، وتغطية شاملة لاهم المواقع السياحية بمدينة مراكش ، واستمرار الاشغال الرامية الى تلميع الواجهات ، وإضفاء مسحة من الجمال والاحتفالية من خلال الانارة والتشجير، والتبليط،والاعلام الوطنية ، احتفاء باعياد راس السنة، واستقبالا للضيوف الاجانب خاصة الفنانين ورجال الاعمال وبعض القادة السياسيين الذين الفوا قضاء احتفالات راس السنة بمدينة مراكش .

هذا الاهتمام لم يشمل مدينة مراكش فقط، بل يبدو أن مديرية الأمن الوطني جهزت نفسها لتكون في مستوى الحدث على المستوى الوطني، حيث تلقى الكثير من المدن وعلى راسها المدن السياحية والمدن العريقة كفاس، اكادير، وطنجة، مكناس …نفس الاهتمام، حيث تم نشر تعزيزات امنية واتخاذ الاجراءات الضرورية لمرور احتفالات راس السنة في احسن الظروف

الاستعدادات الامنية بمدينة مراكش واكبتها ايضا الإرادة في تجاوز سياسة الانغلاق على الذات، والانفتاح على الاعلام بكل أصنافه، حيث أبدى قسم الاعلام والصحافة بولاية امن مراكش استعداده لتقديم كافة الخدمات التي بإمكانها تسهيل مأمورية الصحفيين، وضمنها السماح بمرافقة التشكيلات الامنية خلال تدخلها وعملها الميداني في ليلة الاحتفاء برأس السنة، والاستعداد للاجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات هاتفيا.