اعتقال أحمجيق أحد أشهر وأبرز نشطاء “حراك الريف”

المسائية العربية أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، صباح يومه الإثنين، بإيقاف أحد أشهر وأبرز نشطاء الريف، ويتعلق الأمر بنبيل أحمجيق. وأكدت الناشطة الريفية نوال بنعيسى أو خليفة الزفزافي، كما يصفها البعض على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، خبر إيقاف نبيل أحمجيق. تجدر الإشارة إلى أن نبيل أحمجيق، ظهر في العديد من المرات إلى جانب الموقوف ناصر الزفزافي، خلال الوقفات والمسيرة التي تم تنظيمها، وكان من بين أكثر الوجوه الحاضرة، خاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” منذ واقعة سماك الحسيمة “محسن فكري”.