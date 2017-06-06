اعتقال ثلاثة صحافيين بالحسيمة

المسائية العربية أكدت مصادر مطلعة من الحسيمة أن حملة الاعتقالات وسط نشطاء حراك الريف، طالت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة صحافيين، ويتعلق الأمر بكل من: محمد الأصريحي مدير موقع “ريف24″، و جواد الصابري مصور نفس الموقع، وعبد العالي حدو مدير “Araghi.tv” بالإضافة إلى الناشط محسن كوتشورو. وأضافت ذات المصادر أن هؤلاء الصحافيين تمت مداهمة مكان تواجدهم على الساعة الخامسة والنصف صباحا بجماعة تروكوت، بإقليم الدريوش، وتم اعتقالهم في ظروف لم يتسرب عنها أي شيئ، كما لا تعرف الوجهة التي اقتيدوا إليها.