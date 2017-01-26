اعتقال شخص من ذوي السوابق العدلية وزوجته للاشتباه في تورطهما في السرقة بالعنف
2017-01-26
المسائية العربية
اعتقل امن مدينة فاس يوم الاربعاء رجلا من ذوي السوابق العدلية وزوجته للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جرائم تتعلق بالسرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فالمديرية العامة للأمن الوطني أفادت في بلاغ لها ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى توقيف الزوج، البالغ من العمر 37 سنة، بناء على شكاية تتعلق بالسرقة بالعنف، قبل أن يتم توقيف زوجته البالغة من العمر 21 سنة، بعد الاشتباه في مشاركتها في ارتكاب نفس الأفعال الإجرامية.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما مكنت من ضبط دراجة نارية وشعر مستعار يشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات السرقة.
وقد تم وضع المشتبه فيهما في اطار الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.