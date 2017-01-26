اعتقال شخص من ذوي السوابق العدلية وزوجته للاشتباه في تورطهما في السرقة بالعنف

وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فالمديرية العامة للأمن الوطني أفادت في بلاغ لها ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى توقيف الزوج، البالغ من العمر 37 سنة، بناء على شكاية تتعلق بالسرقة بالعنف، قبل أن يتم توقيف زوجته البالغة من العمر 21 سنة، بعد الاشتباه في مشاركتها في ارتكاب نفس الأفعال الإجرامية.