اعتقال مقدم بسيدي غيات للاشتباه في تسلمه رشوة

المسائية العربية تقدم أحد المواطنين بشكاية إلى السيد وكيل الملك ، يؤكد فيها تعرضه للابتزاز من طرف مقدم بجماعة سيدي غيات ، حيث اشترط تسليمه مبلغا ماليا مقابل حصوله على وثيقة أدارية، ومباشرة بعد ذلك، لجأ الضحية إلى السيد وكيل الملك لإبلاغه بهذا الاعتداء ، الشيء الذي أفضى إلى اعتقال المقدم في حالة تلبس، وذلك صباح يوم الثلاثاء 31 يناير من السنة الجارية. وتشير المصادر إلى أن درك سيدي عبد الله غياث ، فتح تحقيقا في النازلة، حيث تم استدعاء الشيخ في إطار التحقيق المفتوح، إلا أن الأخير أصيب بنوبة عصبية انتهت بغيبوبة، نقل على إثرها إلى إحدى المصحات للعلاج، في انتظار استرجاع عافيته وإتمام البحث معه في ملف بات موضوع حديث العام والخاص. وتشير بعض المصادر إلى الثروة التي راكمها عون السلطة، ولم تستبعد ان تكون من الرشاوي التي يتقاضاها من المواطنين . ابن الحوز