اعتقال ممرض مزيف بمستشفى الرازي بمراكش

المسائية العربية

النصب والاحتيال اضحى عملة رائجة عند منعدمي الضمير الذين يبحثون عن منافع واستفادات على حساب المغفلين وذوي النوايا الحسنة، حيث تم القاء القبض صباح يوم الاربعاء 15 مارس من السنة الجارية بمستشفى الرازي، على شخص يرتدي وزرة بيضاء تحمل شارة مستشفى ابن طفيل كان يتردد بشكل دائم على مصلحتي الأشعة والمختبر ، واعتقادا منه ، أن الخدعة يمكن ان تنطلي حتى على الأطر العاملة ، حيث قدم نفسه على أنه ممرض بمستعجلات ابن طفيل بغية استفاذته من الولوج للعلاجات على غرار العامليين بالمركز الأستشفائي الجامعي للنصب والإحتيال على المرضى زوار هذه الموسسة . وتم أقتياده لمخفر الشرطة لتعميق البحث في انتظار احالته على المحكمة .