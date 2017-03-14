اعتقال مهرب بحوزته 25 كلغ من الكيف، و5 كلغ من مادة التبغ المهرب بطريق المحاميد بمراكش

المسائية العربية تعقبت مصالح ولاية أمن مراكش يومه 14 مارس 2017 أحد الابابطرة من مهربي ومروجي المخدرات بمدخل طريق المحاميد مراكش ، وتمكنت من إفشال عملية تهريب لخمسة أكياس من مادة الكيف والتبغ المهرب، تزن حمولتها حوالي 25 كلغ من مادة الكيف، بالإضافة إلى خمس (5) كيلوغرامات من مادة التبغ المهرب ، وكان المخدرات مخبأة داخل سيارة من نوع مرسديس تم حجزها أيضا. و تأتي هذه العملية حسب مصدر امني ضمن سلسلة من العمليات التي تحققت بفضل الجهود الامنية المبدولة في مجال محاربة المخدرات ، وايضا بفضل استغلال لمجموعة من المعلومات التي تتوصل بها مصالح الامن ، هذا وقد تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم للنيابة العامة