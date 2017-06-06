اكديم إزيك..استدعاء الأطباء الذين أنجزوا الخبرات الطبية على المتهمين

المسائية العربية/متابعة أفاد حسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قررت اليوم الاثنين، خلال مواصلة بحث قضية ما يعرف بأحداث مخيم اكديم إزيك، استدعاء الأطباء الذين عهد إليهم بإنجاز الخبرات الطبية على المتهمين، لتقديم توضيحات بخصوص بعض الجوانب التي اعتبرها دفاعهم غير واضحة. وأوضح الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انتهاء أطوار جلسة اليوم الثلاثاء، أن دفاع المتهمين التمس من المحكمة خلال تقديمه لمستنتجاته بشأن تقارير الخبرات الطبية المنجزة على 16 متهما، استدعاء الأطباء الخبراء الذين عهد إليهم بإنجاز هذه الخبرات التي أثيرت بشأنها ملاحظات حول بعض الجوانب التي اعتبر الدفاع أنها تحتاج إلى بعض التوضيحات. وأبرز أن النيابة العامة، من جهتها، أوضحت أن الخبراء المعينين من قبل المحكمة التزموا بمقتضيات بروتوكول إسطنبول خلال قيامهم بالمهمة المسندة إليهم حسبما يستخلص من تقارير الخبرات الطبية التي أنجزوها، مسندة النظر للمحكمة بخصوص طلب استدعاء الخبراء المقدم من قبل دفاع المتهمين. من جهة أخرى، أشار المتحدث ذاته، إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون المعتقلون باستثناء أربعة منهم تم التوصل بشأنهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني. وتابع أن باقي المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، امتنعوا عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة، الشيء الذي قررت معه المحكمة الاستمرار في تطبيق مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.