الأزمي يدين توظيف بعض الأشخاص لتفريق احتجاجات الحسيمة

الانتفاضة على إثر أعمال العنف التي عرفتها عدد من الوقفات الاحتجاجية التضامنية مع حراك الحسيمة، عبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن إدانته لتوظيف بعض الأشخاص لتفريق المتظاهرين، مؤكدا أن حفظ الأمن وتأطير المظاهرات هو اختصاص حصري للدولة. وشدد الأزمي، في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه لا يحق لأي أحد باستثناء السلطات العمومية، أن يتدخل في عملية تفريق أو تأطير المظاهرات، مضيفا أنه لا يمكن السماح لأي كان بالتحرش بالمتظاهرين. وأكد رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، ضرورة امتثال الجميع مواطنين وقوات عمومية للدستور وللقانون في ممارسة حرية التظاهر السلمي وفي الحفاظ على أمن و استقرار البلاد وحماية الممتلكات واحترام قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة، مشيدا في السياق ذاته، بالتزام الحراك في عمومه بالسلمية.