الأماسي الثقافية ل(مؤسسة كنانيش مراكش)‎

المسائية العربية بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة، جهة مراكش أسفي، تنظم (مؤسسة كنانيش مراكش) أماسي رمضانية، ستحتضن أطوارها قاعة المحاضرات في خزانة ابن يوسف بالمركب الثقافي الداوديات بعد صلاة التراويح. وستكون وفق البرنامج التالي: الخميس06 رمضان 1438الموافق 01 يونيو2017: ندوة فكرية تحت عنوان “في الحاجة إلى النقد” بمشاركة الدكاترة: محمد زهير ـ عبد الواحد بن ياسر ـ علي المتقي ـ عبد اللطيف عادل. تسيير: د.عبد العزيز الحويدق. الخميس 13 رمضان1438 الموافق 08 يونيو 2017: أمسية سردية “قراءة في تجربة القاص حسن قرى” تسيير وقراءة: د.رشيد برقان، بمساهمة د. عبد اللطيف السخيري، وقراءات قصصية للأساتذة: أحمد طليمات، عبد الرحيم الرزقي، سميرة بورزيق، محمد نشوان. الخميس20 رمضان 1438 الموافق 15 يونيو 2017 : أمسية شعرية: قراءة في تجربة الشاعر عبد اللطيف السخيري، تسيير وقراءة د.إبراهيم الفكاني، بمساهمة د.عبد الجليل الأزدي، مع قراءات شعرية للأساتذة: إبراهيم قازو ـ نعيمة فنو ـ صلاح الدين بشر ـ عبد العاطي جميل. ومشاركة فنية للمبدع الموسيقي: مصطفى الريحاني. الإثنين 24 رمضان1438 الموافق 19 يونيو 2017: أمسية سردية: قراءة في تجربة القاص عبد اللطيف النيلة، تسيير وقراءة د.محمد تنفو، بمساهمة د.عبد اللطيف عادلن وقراءة قصصية للأساتذة: لحسن باكور ـ حسن ـ سعيدة لقراري ـ عبد الوهام سمكان.