الإتحاد الدولى يحذر من محاولات خنق حرية الصحافة الإلكترونية على الإنترنت

المسائية العربية حذر الإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية من محاولات بعض حكومات العالم تقليم وتحجيم حرية الصحافة الإلكترونية على الإنترنت مؤكدا فى بيان له أنه من بين هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والصين وتونس .

أوضح الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس الإتحاد الدولى أن أمريكا قادت حملة دولية كبرى فى سنوات سابقة وعقدت مؤتمر عالمى فى دولة تونس لفرض قانون دولى يواجه الحرية المفرطة على الإنترنت بزعم مواجهة الإرهاب وفشل مؤتمرها فى الوصول لقانون دولى يحاصر هذه الحرية ومنذ ذلك الحين وهى تعمل جاهدة على محاولة الوصول لإتفاقات دولية سواء مع حكومات العالم أومع المواقع الإلكترونية الكبرى لتحجيم هذه الحرية والسيطرة على الإنترنت لافتا النظر إلى أن حرية الصحافة الإلكترونية أيضا شهدت مواجهات رسمية من دولة تركيا التى سعت لإغلاق مواقع مثل الفيس بوك وتويتر بينما عملت الصين على إغلاق مئات المواقع التى قالت عنها أنها تهدد أمنها القومى .

وأوضح أحمد عبد الهادى أن الإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية سيضطلع باعداد تقارير دورية لتقييم أوضاع الصحافة الإلكترونية فى كل دول العالم وعقد مؤتمرات صحفية عالمية للإعلان عنها للتصدى لأى محاولة لعرقلة أداء الصحافة الإلكترونية مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن شروط ومعايير عضوية الإتحاد التى لن يتم التوسع فيها لضمان تشكيل قوة عالمية ضاغطة تعمل على تطوير أداء هذا النوع من الصحافة خاصة مع التطورات التى تشهدها الساحة الدولية والتى تتجه للإستغناء تماما عن الصحافة الورقية .

وذكر عبد الهادى أن الإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية تم تأسيسه فى نهاية التسعينيات والإعلان رسميا عن قيامه عام 2005 وتم تسجيله فكرته وآلياته رسميا لدى المؤسسات المصرية الرسمية مؤكدا أن المقر الدائم للإتحاد سيكون بالقاهرة وسيتم إطلاق موقع الإتحاد على الإنترنت خلال هذا الشهر والذى يتضمن كل آليات وشكل ومقومات الإتحاد .

الجدير بالذكر أنه قد تم إنتخاب الدكتور أحمد عبد الهادى رئيسا للإتحاد الدولى للصحافة الإلكترونية خلال هذا الشهر عبر إجتماع عقد بالقاهرة أوائل هذا الشهر

