الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الدكتورة نبيلة منيب تلقي محاضرة تحت عنوان: صوت الشعب في البرلمان

في إطار دعم مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الدكتورة نبيلة منيب في لقاء تواصلي مع ساكنة مدينة مراكش وذلك يوم السبت 24/09/2016 والذي يصادف اليوم الأول من الحملة الانتخابية التشريعية ابتداءً من الساعة السادسة مساءً بالمركب الثقافي الحي الحسني (دوار العسكر) حيث ستقدم الذكتورة عرضا تحث عنوان 🙁 صوت الشعب في البرلمان ) النشاط سيتخلله عرض للموسيقى الملتزمة وتقديم مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي بمراكش