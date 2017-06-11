التجمع الإعلامي الديمقراطي يدين اعتقال الصحفي فؤاد جرادة ويطالب بالإفراج الفوري عنه

المسائية العربية أدان التجمع الإعلامي الديمقراطي، امس السبت، اعتقال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، الصحفي فؤاد جرادة مراسل تلفزيون فلسطين ومصادرة أدواته الإعلامية. واعتبر التجمع في بيان صحفي، اعتقال الصحفي جرادة، انتهاك سافر لحرية العمل الصحفي والإعلامي التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وكافة المواثيق والأعراف المنظمة لعمل الصحفيين الفلسطينيين. وشدد التجمع على تضامنه ووقوفه الكاملين لجانب الصحفي فؤاد جرادة، مطالباً الأجهزة الأمنية في غزة بالإفراج الفوري عنه، والتوقف عن ملاحقة واعتقال الصحفيين وكتاب الرأي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة على خلفية منشوراتهم وعملهم الصحفي، وإلغاء كافة الإجراءات التي تعترض عمل الصحفيين والمحطات الإذاعية والتلفزيونية. وطالب التجمع الإعلامي الديمقراطي، الأجهزة الأمنية في غزة والضفة باحترام حرية الرأي والتعبير وتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين، ووقف التعدي على الحريات الصحافية.