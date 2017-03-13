التحقيق مع صاحب السيارة التي أدت عجلاتها إلى قتل طفلة، وخمسة معطوبين بمراكش

واضاف نفس المصدر ان عناصر الدائرة الأمنية السادسة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تمكنت يوم السبت من إلقاء القبض على المشتبه فيه ، وعملت على الاستماع إليه، و تحرير محضر في حقه، ثم قامت بإحالته على الشرطة القضائية بمراكش لمواصلة التحقيق وتعميق البحث.