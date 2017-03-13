التحقيق مع صاحب السيارة التي أدت عجلاتها إلى قتل طفلة، وخمسة معطوبين بمراكش

المسائية العربية :
احالت الشرطة القضائية على السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، صاحب السيارة الذي كان في حالة سكر بين، حيث فقد القدرة على التحكم في المقود، مما تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل طفلة، وجرح خمسة أشخاص .
وقع ذلك مساء يوم الجمعة، بحي المصلى ، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.
وحسب مصدر المسائية العربية، فإن المسمى ” محمد ب ” يتابع في حالة اعتقال بتهمة السياقة في حالة سكر، وحمل السلاح، والفرار من السلطة الأمنية.
واضاف نفس المصدر ان عناصر الدائرة الأمنية السادسة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تمكنت يوم السبت من إلقاء القبض على المشتبه فيه ، وعملت على الاستماع إليه، و تحرير محضر في حقه، ثم قامت بإحالته على الشرطة القضائية بمراكش لمواصلة التحقيق وتعميق البحث.