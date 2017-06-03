” التمرضينة ” تتسبب في 6 جرائم قتل خلال الأسبوع الأول من رمضان

المسائية العربية خلال الأسبوع الأول من رمضان، عرف معدل جرائم الضرب والجرح والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض ومحاولة القتل العمد ارتفاعا، حيث سجل على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى لوحدها 6 جرائم قتل في أقل من أسبوع. وأوضحت يومية ” المساء” ضمن عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أنه خلال اليوم الأول فقط من رمضان، تم تسجيل 3 جرائم قتل كانت أولاها بالدار البيضاء، حيث ذهب ضحيتها شاب بمقبرة الرحمة، بعد ضربات متتالية وجهها له الذي يعمل معه في المقبرة، بعد نزاع نشب بينها، مشيرة إلى وقوع جريمة قتل ثانية خلال اليوم نفسه بمدينة المحمدية بسبب ما يسمى بـ”الترمضينة”. وأضاف المصدر ذاته، عرفت مدينة برشيد بدورها جريمة قتل قبيل موعد الإفطار راح ضحيتها شاب أثناء محاولة سرقة شخص آخر تحت تهديد السلاح، كما شهد أحد أحياء الدار البيضاء خلال الأيام الأولى من رمضان، حادثة احتجاز متهم بالسرقة من طرف عشرات المواطنين، الذين تسببوا له في جروح خطيرة قبل أن يطلقوا سراحه. وفي السياق ذاته، صرح مسؤول أمني للجريدة ذاتها، بالقول ” إن جرائم السرقة تحت تهديد السلاح الأبيض والضرب والجرح الخطيرين، ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مشيرا إلى توصل المصالح الأمنية، بعدد كبير من شكايات المواطنين المتعلق بهاته الجرائم.