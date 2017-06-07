التوجه الديمقراطي يشارك في المسيرة الاحتجاجية الوطنية الأحد 11 يونيو 2017

المسائية العربية إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، ومن منطلق دعمه لحراك الحسيمة والريف ومختلف مناطق المغرب، فإنه: 1) يُطالب بإطلاق سراح المعتقلين/ت السياسيين/ت، وإسقاط المتابعات القضائية ضدهم، بمنطقة الحسيمة ومختلف مناطق المغرب؛ 2) يُطالب برفع العسكرة على المنطقة ووضع حد لسياسة التهميش والحكرة والتخوين والترهيب والتخويف والتهديد والاعتقال والمحاكمات..؛ 3) يُندد بالحصار والتضييق والقمع الذي ووجهت به العديد من الوقفات والمسيرات في العديد من المدن والقرى؛ 4) يُطالب بفتح حوار مع المحتجين والمحتجات وتلبية مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ 5) يُجدد دعمه للنضال الاجتماعي ضد التهميش والحكرة ولكل الاحتجاجات المطالِبة بالديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛ 6) يُطالب بتلبية مطالب الطبقة العاملة والمستخدمين/ات والموظفين/ات ونساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي؛ 7) يُجدد استنكاره بمواقف الحكومة من حراك الريف وعلى رأسه منطقة الحسيمة؛ 8) يَدعو إلى المشاركة في المسيرة الشعبية الوطنية ليوم الأحد المقبل 11 يونيو 2017 انطلاقا من باب الحد بالرباط س12 زوالا. عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE