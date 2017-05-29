الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تُعبِّر عن قلقها من مآالحركة الانتقالية الوطنية 2017 وتُطالب الوزارة بتعيين المستفيد من الحركة الوطنية في إحدى المناصب التي طلبها