الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية بجهة مراكش اسفي تنظم يوما دراسيا حول موضوع : “الإعلام الإلكتروني..بين الضوابط المهنية والحماية القانونية”
2017-05-12
المسائية العربية
تنظم الجمعية الجهوية للصحافة الإلكترونية بجهة مراكش اسفي، يوم السبت 13 ماي ابتداء من التاسعة صباحاً، يوما دراسيا حول موضوع “الإعلام الإلكتروني..بين الضوابط المهنية والحماية القانونية”.
وينظم هذا اللقاء العلمي بتعاون مع جامعة القاضي عياض بمراكش والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش والمديرية الجهوية للثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بجهة مراكش اسفي.
ويتضمن البرنامج بالإضافة إلى الكلمة الافتتاحية، ثلاث محاور متكاملة :
– « الإعلام الالكتروني بين الضوابط المهنية والحماية القانونية»من تأطير د. ادريس فخور (جامعة القاضي عياض).
– « العمل القضائي في قضايا الصحافة» من تأطير ذ. عبدد الحق نعام ( الودادية الحسنية للقضاة).
– « مستجدات في قانون الصحافة الالكترونية»، من تأطير ذ. ناصر امساعد (المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بجهة مراكش آسفي).
كما يهدف هذا اليوم الدراسي المنظم في إطار تنفيذ البرنامج السنوي العام للجمعية، إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام في التعبير وفقا للمعاهدات الدولية والضمانات الدستورية لها في المغرب، وتمكين الفعاليات الإعلامية من آليات الحماية القانونية، وكذا الوقوف عند المساطر والأخلاقيات المؤطرة لذلك، وتعبئة الفعاليات المشاركة للانخراط في مشروع الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية لجهة مراكش آسفي.