الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية تنظم يوما دراسيا لفائدة صحفيي وصحفيات جهة مراكش اسفي

وعقب

كل

مداخلة

تم

فتح نقاش هادف تداول فيه

المشاركون

الرأي

في تفاعل مباشر

، مما أبان عن انشغال الصحفيات والصحفيين بالقضايا التي

يعايشونها

يوميا

في

علاقتهم

بالمؤسسات

العمومية

ومختلف

الفاعلين،

من

أجل

القيام

بواجب

الإخبار،

وتمكين

المو

اطن من المعلومة. داعين

في

الأخير

كافة

المسؤولين

من

سلطات

عمومبة

وهيئات

منتخبة

إلى

إرساء

أسس

انفتاح

شفاف

وتو

ا

صل ناجع، في

إطار علاقة

قوامها

التعاون

في

سبيل

تنوبر

الرأي

العام

، وخلق نقاش عمومي بناء، للإسهام سويا في

تطور المجتمع، والرقي بإعلام

جهوي

يستجيب

لتطلعات

المواطنات

والمواطنين،

ويواكب

المسار

الديمقراطي

لبلادنا

.