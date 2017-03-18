الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تندد باعتقال الطالب على خلفية احتجاجه السلمي على صرف المنحة

المسائية العربية استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها توصلت المسائية العربية بنسخة منه إعتقال الطالب ياسين جندر يوم السبت 11 مارس 2017 بالمحطة الطرقية بباب دكالة على خلفية احداث 19 ماي بالحي الجامعي مراكش، واشار البلاغ الى ان الطالب تم اقتياده الى ولاية الأمن مراكش ليتم عرضه على قاضي التحقيق بعد مرور 48 ساعة من الحراسة النظرية ، و يقبع حاليا ياسين جندر بسجن الأودية, ليتم تحديد اولى جلسات المحاكمة في أواخر الشهر الجاري. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بإطلاق سراح الطالب ياسين جندر و اغلاق مايسمى بالمذكرات البحث والمحاضر الاستنادية لما لها من تأثيرات سلبية على حقوق و حريات الطلبة . واشار البلاغ الى ان الاعتقال في صفوف الطلبة يتم على خلفية احتجاجاتهم السلمية على صرف المنحة يوم 19 ماي 2016 ، الشيء الذي اعتبرته اعتقالا تعسفيا.