الحزب الإشتراكي الموحد يدعو ساكنة جهة مراكش آسفي إلى معاقبة أحزاب الحكومة خلال الإنتخابات التشريعية المقبلة

المسائية العربية

دعا الحزب الإشتراكي الموحد ساكنة جهة مراكش آسفي إلى معاقبة أحزاب الحكومة خلال الإنتخابات التشريعية المقبلة جراء ما أسماه تملصها واستهدافها للخدمات الإجتماعية الأساسية (الصحة التعليم الشغل الثقافة السكن التقاعد…) ومن تحويلها للجهة الى مطرح للنفايات الاجنبية والمحلية وهو المتعارض مع النوايا المعلنة من Cop 22 للمناخ.

وحمل المكتب الجهوي للحزب في بيان له توصل “موقع المسائية العربية ” بنسخة منه “الدولة مسؤولية الإشراف على نزاهة الإنتخابات و زجر كل مظاهر وأساليب الغش في استعمال للمال والنفوذ وتستر السلطات عليها وتواطؤ البعض معها”.

واستنكر البيان الذي صدر عقب دورة المجلس الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد المنعقدة تحت شعار الإستمرار في الوفاء لخط النضال الديموقراطي الجماهيري، يوم السبت 3 شتنبر 2016 بمنطقة سميمو باقليم الصويرة، ما وصفه بـ”الحملات المسعورة التي تطال رموز النضال الوطني الديموقراطي و شخص الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد الرفيقة نبيلة منيب”.

وثمن البيان “عاليا الاستعدادات الجارية والخطوات على مستوى قيادة فدرالية اليسار الديموقراطي وقواعدها من أجل خوض معركة الديموقراطية”، و”دعا المواطنين لاحتضان رمز الرسالة المعبر عن مرشحي فدرالية اليسار الديموقراطي والى الانخراط القوي معه في الانتصار لقضايا الشعب المغربي المتمثلة في الحرية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية”.