الحي الشتوي بمراكش دون عربات مجرورة

المسائية العربية قامت السلطات المحلية بالحي الشتوي بمراكش بحملة تطهيرية ضد العربات المجرورة، حيث حجزت مجموعة من العربات داخل فضاء مقر القيادة الواقع بشارع محمد السادس، وسمحت لاصحاب تلك العربات باصطحاب الحمير والبغال تجنبا لهلاكها جوعا. وبقدر ما لقت العملية استحسانا لذى الساكنة ، بحكم ما يقوم به الكثير منها من سلوكات مرضية كالسرقة واخفاء المسروق، وتشغيل الأطفال دون سن العاشرة، والاشتغال في ظروف غير صحية ، ودون اتخاذ الاجراءات الوقائية، وغيرها من الاعمال التي يقومون بها في محيط الفنادق السياحية الفخمة، والمطاعم والحانات، وايضا في الجانب المخفي حيث يتم إطعام القطيع من الغنم والبقر من الأزبال، وما يترتب عن ذلك من الأضرار الصحية، بقدر ما راى فيها البعض وسيلة للعيش دون كرامة، وما يترتب عن ذلك من مخاطر صحية ، وظروف مادية صعبة، لذا حاول البعض منهم التدخل من أجل الإفراج عن وسيلة تعد القوت اليومي لهؤلاء المساكين. وللاشارة، فقد كانت ردود الفعل لذى البعض عنيفة، حيث اعتدى صاحب إحدى العربات على عون سلطة، وتسبب له في كدمات، وقد تنازل عن الشكاية بعد تدخل ذوي النيات الحسنة