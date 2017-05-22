توقيف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة نسوة من أجل إعداد وكر للدعارة و التحريض على الفساد بمراكش

المسائية العربية شهد حي مبروكة حركة غير معتادة مع تباشير صباح هذا اليوم، فقدت كانت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة عشرة، تتحرك بشكل مدروس، استجابة لنداء المجتمع المدني الذي لم يعد يطيق العيش إلى جوار غرباء، اتخذوا من مسكن بالحي وكرا للدعارة ، وإحداث الضوضاء، غير مبالين بغضب ساكنة الجوار ، وتحذيرهم من مغبة الاستمرار في سلوكات لا اخلاقية ، محرمة قانونا، ومرفوضة مجتمعيا. كانت نداءات الساكنة، مجرد صيحات لم تجد آذانا صاغية لها من طرف معدي الوكر، والمتاجرين في اعراض النساء، واستمر البيت قبلة للمومسات ومرافقيهم، فتم التبليغ عن ذلك ، الشيء الذي استجابت له المصالح الامنية، حيث تم ايقاف سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة نسوة من أجل إعداد وكر للدعارة، التحريض على الفساد و ممارسة العلاقة الجنسية غير الشرعية كانت إقامة الدار الحمراء بحي مبروكة مسرحا لها. هذا و قد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث و التقديم أمام النيابة العامة المختصة فيما يبقى البحث جاريا حول أشخاص آخرين متورطين في نفس القضية.