الدكتور فخور : الحق في المعلومة من التأصيل الدستوري إلى التفعيل الجهوي

المسائية العربية

نظمت الجمعية الجهوية للصحافة الالكترونية بجهة مراكش يوما دراسيا لفائدة الصحفيين والصحفيات العاملين بالقطاع الالكتروني ، تحت عنوان :” الإعلام الالكتروني بين الضوابط المهنية والحماية القانونية “. وذلك يوم 13 ماي 2017 .

أطر اللقاء كل من السادة الأساتذة : الدكتور ادريس فخور أستاذ القانون الاداري بجامعة القاضي عياض بمراكش، الاستاذ السيد مسك محمد نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة بمراكش، والسيد ناصر أمسعاد المدير الجهوي لوزارة الاتصال بمراكش…كما حضرها أزيد من 60 صحفي وصحفية يمثلون مجموعة من المنابر الاعلامية النشيطة في مجموعة من المدن والاقاليم: ابن جرير، آسفي، قلعة السراغنة، شيشاوة..

ألقيت خلال هذا اليوم الدراسي ثلاثة عروض قيمة، مكملة بعضها بعضا، ووقف المستفيدون والمستفيدات خلال العرض الاول الذي القاه الاستاذ ناصر امسعاد عن المديرية الجهوية لوزارة الاتصال والثقافة قطاع الاتصال، على مستجدات قانون الصحافة الالكترونية، وأخلاقيات المهنة، وبعض الاعمال التي تقوم بها وزارة الاتصال سواء على مستوى تنقية القطاع من الشوائب، أو تشجيع الصحفيات و الصحفيين المهنيين وحماية حقوقهم المادية والمعنوية.

وقد نجح العرض الذي ألقاه الأستاذ ناصر أمسعاد من إثارة مجموعة من التساؤلات المؤرقة للعاملين بقطاع الصحافة الألكترونية، وانزعاجهم من الشروط الجديدة التي ترمي إلى حجب العديد من المواقع الالكترونية تحت طائلة القانون ، والحد من الفوضى والتسيب وما يشهده قطاع الاعلام الالكتروني من تجاوزات وانتهاكات وحيف تتعارض كليا والمواثيق الخاصة بحرية التعبير والنشر.

من جهته اشاد الاستاذ محمد مسك بما حققته الصحافة الالكترونية من نتائج مذهلة، حيث نجحت في فرض ذاتها، وأصبح المواطن لا غنى له عن تتبع الاخبار ، محليا ودوليا، على اعتبار السرعة التي تنقل بها تلك الاخبار، ووفرة المواضيع في كل المجالات، والمهنية التي تحققت في بعضها.

ولاحظ الاستاذ مسك ممثل الودادية الحسنية للقضاة، ان اهم انشغالات الصحفيين الالكترونيين وهم يزاولون عملهم الاعلامي، هو حرصهم على عدم الوقوع في ما يخالف القانون، وهو خوف مشروع لا ينتاب الصحفي وحده، فالطبيب بدوره يقول الأستاذ :” يخاف من أن يرتكب خطأ خلال إجرائه لعملية جراحية، والسائق يأخذ حذره تجنبا لارتكاب المخالفة، وقس على ذلك القاضي والمعلم والمقاول..

وأفاد الأستاذ محمد مسك:” أنه بعد القانون الجديد 13/ 88 ، يلاحظ ان قضايا الصحافة آخذة في الانقراض، فبالرجوع إلى بعض الاحصاءات الخاصة بمدينة مراكش، وبالضبط سنة 2003 ، نجد أن القضايا المعروضة على ابتدائية مراكش بلغت 119 قضية، وفي 2008 ، وصلت إلى 649 قضية ، وبلغت القضايا المرتبطة بالصحافة المعروضة على النيابة العامة ورئاسة ابتدائية مراكش سنة 2012 ، 104 قضية، 2014في حين لم تتجاوز تلك القضايا في سنة 2014، تسع قضايا ، وفي 2016 بلغت 14 فقط. مستنتجا أنه كلما تقدمت السنين وإلا أصبحت تلك القضايا المعروضة على المحاكم، قليلة جدا ،ومعدودة وعلى رؤوس الاصابع .

وأضاف الأستاذ مسك إلى أن هذه الاحصائيات تؤكد جليا على أن هناك ارتفاع في مستوى الوعي والمهنية، تثلج الصدر، وتطمئن على مستقبل الصحافة ببلادنا.

ومهد الاستاذ محمد مسك ارضية للحوار خلال تناوله موضوع :” الحق في الولوج الى المعلومة القضائية، معتبرا أن حرية التعبير تشكل احد الاعمدة الاساسية للمجتمع الديمقراطي، وأن كل المواثيق تضمن حرية الصحافة، وتنص على أخلاقية المهنة، وقد كان العرض الذي قدمه الأستاذ محمد مسك، محفزا للصحفيين والصحفيات على طرح العديد من الأسئلة والتعليقات التي ترتبط بالإعلام والقضاء، والصعوبات في الحصول على المعلومة من المحكمة، في غياب مكتب التواصل والاعلام، الشيء الذي يجبر الباحث عن المعلومة، إلى طرق مجموعة كبيرة من الأبواب، أو اعتماد العلاقات الشخصية من اجل الحصول على المعلومة.