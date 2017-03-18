الدورة الأولى للملتقى الجامعي للإعلام والتوجيه بجامعة القاضي عياض بمراكش من 24 إلى 26 مارس 2017

المسائية العربية : بلاغ في إطار الإستراتجية التوجيهية والإعلامية الرامية إلى تقريب تلاميذ السنة الثانية من قسم الباكلوريا بالمؤسسات التعليمية بجهة مراكش أسفي، تنظم جامعة القاضي عياض الدورة الأولى للملتقى الجامعي للإعلام والتوجيه تحت شعار ” التكوينات الأساسية والمهنية بالجامعة من أجل اندماج سوسيو اقتصادي للطلبة” و ذلك أيام 24-25-26 مارس 2017 بالقاعة الكبرى بكلية العلوم السملالية. وينظم هذا الملتقى بتعاون مع العديد من الفاعلين الجامعيين( Career Center) والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، والذي يصبو الى إطلاع التلاميذ المرشحين للحصول على شهادة الباكلوريا على التكوينات المفتوحة بالمؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض ومعرفة شروط ولوجهم إلى المؤسسات ذات الإستقطاب المفتوح وكذا المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود. وبالنسبة للأطر الشغيلة والتي ترغب في متابعة دراستها يتسنى لها من خلال هذا الملتقى الاطلاع على عروض التكوين المستمر التي توفرها الجامعة. وتجدر الإشارة إلى أن أبواب الملتقى ستفتح في وجه الطلبة والجمهور كل يوم ابتداء من الساعة التاسعة والنصف إلى حدود الساعة السادسة مساء أيام 24-25-26 مارس 2017.