الدورة السادسة لمهرجان واد نون السينمائي ندوة السينما والصحراء وحلقة نقاش حول المهن الإعلامية والسينمائية وسؤال القيم

المسائية العربية

تكريم الفنان محمد مفتاح والسينمائية فريدة بورقية رئيسة لجنة التحكيم المهرجان

تعلن جمعية الشباب المبدع بكلميم أنه تقرر تنظيم الدورة السادسة لمهرجان واد نون السينمائي من 14 الى 18 دجنبر 2016 بمدينة كلميم واد نون. وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المهرجان خلال هذه النسخة تتضمن مسابقة للأفلام السينمائية الروائية القصيرة مفتوحة أمام المشاركات المغربية والعربية والدولية. إلى جانب عروض خارج المسابقة ضمن فقرة البانوراما وأفلام لتجارب سينمائية، ضيوف الشرف الدورة السادسة للمهرجان، تمثل دول عربية وافريقية وماستر كلاس المهرجان، فضلا عن ورشات تكوينية وموائـد مستديرة وندوات، لقاءات تتطرق إلى مواضيع تهم السينما بصفة عامة وكذلك معرض للفن التشكيلي ومعرض للصور الفوتوغرافية.

وتقارب الدورة السادسة موضوع “السينما والصحراء” والتي تعرف مشاركة النقاد: إدريس القري، ونورالدين بوخصيبي وأحمد سجلماسي يسيرها الأستاذ شرف الدين زين العابدين. فيما يشهد مركز النجاح والتنمية فرع كلميم وبتنسيق مع إدارة المهرجان عقد مائدة نقاش حول “المهن الإعلامية والسينمائية وسؤال القيم” تعرف مشاركة فعلية للباحثين والأساتذة: محمد همام، مولاي محمد إسماعيلي تأطير الأستاذ عبدالحق ميفراني.

وقد اختارت إدارة المهرجان أن تواصل تنظيم سلسلة الورشات التكوينية المرتبطة بالمهن السينمائية، حيث سيؤطر السينمائي العلوي عزالعرب ورشة الإخراج ويشرف الكاتب والسيناريست أحمد السيباع على تأطير ورشة السيناريو، فيما اختار السينمائي المهدي الإدريسي تأطير ورشة الإنتاج السينمائي.

وستكرم الدورة السادسة للمهرجان الفنان الكبير محمد مفتاح، فيما اختارت إدارة المهرجان السينمائية المغربية فريدة بورقية رئيسة لجنة التحكيم المهرجان، والتي تضم في عضويتها كل من الفنانة وسيلة صابحي والسينمائية الإسكتلندية آن ميلن. هذه اللجنة ستوزع ثلاثة جوائز هي: الجائزة الكبرى للمهرجان وجائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور، وجائزة الإبداع لأحسن موهبة شابة.. الى جانب جائزة خاصة بالأفلام التربوية والتي ستحتضن عروضها مؤسسة منار صحراء الخاصة. وستحتضن الخزانة الوسائطية معرضا لتاريخ السينما المغربية ومعرضا للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية.

كما أنهت لجنة انتقاء أفلام المسابقة الرسمية عملها واختارت 15 فيلما قصيرا للتباري على الجائزة الكبرى للمهرجان وجائزة الجمهور وهي كالتالي:

مكالمة واردة للمخرج أحمد عبدالقادر (مصر) الانتظار للمخرج ابراهيم خليل بيروك Infini للمخرج محمد رضا كوزي. Mémoire noire للمخرجة سكينة بوشيت The riddle للمخرجة فداء السباعي أريد للمخرج للمخرج محمد حبيب الله مطبpumb للمخرج محمد الشاهين (السعودية) La trace (بالأمازيغية) للمخرج اسماعيل لعوج نظرات مختلفة للمخرج منير علوان النفس الأخير للمخرج عبدالحفيظ العيساوي التفاحة للمخرج مراد العباري مطر أسود للمخرج عبدالله الكرعاوي (العراق) العتبة للمخرج علال العلاوي سر يوم للمخرجة خديجتو عدي رقصة الموت للمخرجة عتيقة العاقل