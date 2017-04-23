الديربي البيضاوي: اقبال كبير على التذاكر، وحملة امنية ضد السوق السوداء

المسائية الرياضية
شهدت شبابيك بيع تذاكر المباراة التي تجمع بين فريقي كرة القدم الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي في اطار الديربي اقبالا كبيرا من طرف الجماهير الرياضية التي حجت من كل جهة لتشجيع فريقها المفضل، وقضاء لحظة ممتعة داخل هذا العرس الرياضي المحلي بامتياز.
الإزدحام، شجع السوق السوداء، وأصبحت التذاكر تباع بأثمان جد مرتفعة، الشيء الذي قررت السلطات الأمنية محاربته، من خلال حملات امنية، ومراقبة للأزقة والشوارع المؤدية للملعب، والتي تزدهر فيها السوق السوداء.
وقد اسفرت هذه الحملات عن اعتقال مسؤول كبير ، متلبسا ببيع تذاكر بأثمان مرتفعة، الشيء الذي وضع الشركة المنظمة للديربي البيضاوي في حرج، وجعلها تتنصل من مسؤولياتها، وتطالب باتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل مخالف للقانون.