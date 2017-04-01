الساحة الجمعوية بمراكش تتعزز بتاسيس المركز المتوسطي للتراث والفنون والثقافات

تعززت الساحة الجمعوية بمدينة مراكش بعقد الجمع العام التاسيسي للمركز المتوسطي للتراث والفنون والثقافات حيث شهدت قاعة الاجتماعات بدار المنتخب حضور بعض الفعاليات الجمعوية والاعلامية والفنية تدارست وصادقت على القانون الاساسي للمركز الذي يهدف الى المساهمة في خلق مجتمع حداثي متطور، عبر ادماج الشباب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عبر قنوات التربية والتكوين، والعمل على ابراز وتنمية الشأن الثقافي والفني وتحقيق نهضة ثقافية وفنية واجتماعية متكاملة وتثمين الثرات المادي واللامادي وتعزيز الروابط والشراكات داخل الوطن وخارجه والعمل على ربط علاقات اخوية اقليميا ودوليا, وقد اسفرت الانتخابات على تكوين المكتب الاتي الرئيس = هشام لمغاري النائب الاول: حياة الشايب النائب الثاني: نورالدين بوسكسو الكاتب العام: ايمان عزة نائب الكاتب العام: عبد اللطيف اجعيدي امين المال: نجوى بن حدى نائب الامين : مهدي كراجي المستشارون= ذ محمد الادريسي علي مخلص مريم الحضرمي رحال البرطيع بقلم= عبد اللطيف اجعيدي