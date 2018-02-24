الشرطة القضائية بمراكش تضع حدا لنشاط عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية

المسائية العربية تواصل الشرطة القضائية بمدينة مراكش تعقبها للمجرمين واللصوص، وقد اسفرت هذه الحملات عن تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية تتكون من أربعة جناة ينحدرون من ضواحي مدينة مراكش. وحسب مصدر امني موثوق فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من ايقاف المعنيين بالامر، استجابة لشكاية صاحب دراجة نارية شكلت موضوع سرقة، حيث تمت ملاحقة الجاني وشريكه اللذان تخليا عن الدراجة النارية موضوع السرقة وحاولا الفرار رفقة شريكين آخرين لهما كانا ينتظرانهما متن دراجتين ناريتين لتسهيل فرارهما، إلا أن يقظة العناصر الأمنية قد مكنتهم من ضبط وإيقاف أحد الجناة، الأمر الذي تم استثماره بشكل إيجابي من قبل عناصر الشرطة القضائية التي وكّلت إليها مهمة تعميق البحث في القضية، إذ تمكنت من إيقاف المشاركين الثلاثة الذين لاذوا بالفرار بأحد الدواوير بضاحية المدينة. وأضاف المصدر ذاته، أن أحد الموقوفين ، ثم اخضاعهم للحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في حين تم بالاحتفاظ بالثلاثة الآخرين لتدابير المراقبة لقصر سنهم، في أفق تقديمهم أمام العدالة. هذا وتتواصل الجهود المبذولة من طرف مصالح الأمن بهذه الولاية للتصدي لجميع أشكال الظواهر المخلة بالقانون في إطار استرتيجية شمولية. محمد السعيد مازغ