الشرطة القضائية بمراكش تعتقل احد المعتدين على مصور صحفي

المسائية العربية

أكد بلاغ صادر عن ولاية امن مراكش توصلت المسائية العربية بنسخة منه، أن الشرطة القضائية بمراكش، قامت بتحريات موسعة بناء على الشكاية التي تقدم بها صهيب الحجامي مصور صحفي بجريدة المسائية العربية لدى مصالح الامن بمراكش، في شأن تعرضه للاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخصين مجهولين في غضون الشهر الجاري، وأن التحريات أفضت إلى تشخيص هوية الفاعلين وبالتالي إلقاء القبض على أحدهما ، فيما لا زال البحث مكثفا لإيقاف شريكه الثاني.

وأفاد صهيب الحجامي انه ومنذ تعرضه للاعتداء ومحاولة السرقة من طرف الشخصين المذكورين، وعناصر الشرطة القضائية تحت إشراف رئيس المصلحة الولائية بمراكش السيد محسن مكوار، مجندة من أجل الوصول إلى الفاعلين، وقد سلكت في أبحاثها مجموعة من المسالك مستغلة الوسائل التقنية المتوفرة لديها.إلى أن تمكنت من تحديد هوية المعتديان، فتم اعتقال واحد منهما، في حين مازال الثاني في حالة فرار، وأضاف ان الشخصين المذكورين من ذوي السوابق العدلية.