الطلاب المغاربة يحتفون بالذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

يصادف السادس والعشرين من شهر دجنبر لهذه السنة مرور ستين سنة على تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث بادر شباب الحركة الوطنية بعد أشهر قليلة من حصول المغرب على استقلاله الجزئي إلى خلق هذه المنظمة النقابية الطلابية من أجل أن تكون حاضنة للتفاكر والنقاش الطلابي في قضايا الجامعة والسياسة والثقافة، وأداة لتيسير إسهام الطلاب في بناء المغرب الديمقراطي بمختلف الوسائل السلمية.

ومع حلول هذه الذكرى يستحضر فصيل طلبة الوحدة والتواصل باعتباره جزءا من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بكل فخر واعتزاز قيم ومبادئ الجماهيرية والتقدمية والديمقراطية والاستقلالية التي أطرت تأسيس أوطم واشتغاله في فترات تاريخية معينة، ويستحضر معها التضحيات الجسام التي قدمها مناضلو ومناضلات أوطم بمختلف مشاربهم الفكرية وانتماءاتهم الفصائلية في سبيل الدفاع عن الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للطلبة داخل الحرم الجامعي وخارجه، إيمانا منهم بأن تجاوز المخلفات السلبية للاستعمار والالتحاق بركب المجتمعات الناهضة والدول المستقلة لا يمكن أن يتم إلا عبر فضاء الجامعة.

وعلى جانب آخر يقف الفصيل في هذه الذكرى بكل أسف عند واقع التشرذم الفصائلي الذي يطبع الحياة الطلابية منذ فشل/إفشال المؤتمر السابع عشر لأوطم سنة 1981، وما ينتج عن هذا الواقع بشكل شبه يومي من تنامٍ لنزعات التطرف والإقصاء والعنف، مما يسائل قدرة الفصائل الطلابية وعموم الطلاب المغاربة على وقف نزيف المنظمة النقابية أوطم والالتئام على أرضية الديمقراطية كأداة وحيدة لتدبير الاختلاف بعيدا عن رهانات كل طرف على حدى.